Glória do Goitá registra caso suspeito de Coronavírus

Uma moradora do município de Glória do Goitá é mais um caso suspeito do novo Coronavírus no Estado de Pernambuco. Ela teria retornado ao país depois de um período de férias na Europa, quando passou por Portugal e França. Durante esta semana, a mulher retornou às atividades profissionais, mas teria apresentado os sintomas do COVID-19. Na tarde desta quinta-feira (12), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) foi notificada e encaminhou a paciente para realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Bairro de Santo Amaro, no Recife.

Coincidentemente, após a notícia do caso suspeito de Coronavírus em Glória do Goitá, a Secretaria Estadual da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação (SETEQ) emitiu um comunicado suspendendo temporariamente um evento (Ela Pode) voltado às mulheres, que estava agendado para esta sexta-feira (13) no município. Na nota, a SETEQ não dá mais detalhes da suspensão.

Também através de nota, a prefeitura de Glória do Goitá informou que a Vigilância Municipal juntamente com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (CIEVS-PE) vem monitorando o caso, que já se encontra em investigação no Hospital de Referência Oswaldo Cruz. O documento diz ainda que todas as pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitoradas. Por fim, a prefeitura afirma que qualquer nova atualização para o caso estará repassando a informação através dos canais oficiais do governo municipal.

