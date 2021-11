Goiana capacita servidores para implantação do passe livre municipal

A prefeitura de Goiana, através da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Desportos, realizou uma capacitação com os profissionais das unidades dos CRAS, CREAS, da gerência da Proteção Básica e Especial e da Atenção Básica de Saúde sobre o Passe Livre Intermunicipal. Por meio dele, as pessoas com deficiência poderão utilizar o transporte intermunicipal em Pernambuco gratuitamente.

Em Goiana, são quase 2 mil pessoas com deficiência que têm o direito de usufruir desse benefício, além de seus acompanhantes. A expectativa para a implantação desse benefício no município é para os próximos meses. Em breve, as pessoas com deficiência interessadas serão orientadas a procurar alguma unidade do CRAS em Goiana para requerer esse benefício.

O CRAS formalizará o pedido, enviando as informações à Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD), responsável pela análise e concessão do Passe Livre Intermunicipal. “Já existe demanda de usuários em nossa secretaria e buscamos o apoio do governo estadual, para que esse direito também fosse garantido aos nossos goianenses”, conta a secretária municipal Christiana Lima.

Poderão requerer o benefício pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual.