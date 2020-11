Goiana deixa de fazer parte da Região Metropolitana do Recife

O Brasil tem atualmente 74 regiões metropolitanas. Os dados fazem parte da lista atualizada dos municípios que compõem as regiões metropolitanas definidas pelos governos estaduais e pela União, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Membro da Região Metropolitana do Recife (RMR) desde janeiro de 2018, conforme a revisão atual, o município de Goiana passou a integrar a região de desenvolvimento Mata Norte.

Com a decisão a região metropolitana do Recife foi reduzida a 14 municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata e a capital pernambucana.

Uma das principais críticas à entrada de Goiana na Região Metropolitana foi o incentivo fiscal do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe). Enquanto municípios da Zona da Mata contam com uma alíquota de 85% de desconto sobre o saldo devedor do ICMS, os da Região Metropolitana têm 75%.

A inclusão de Goiana na Região Metropolitana foi proposta pelo então deputado estadual Ricardo Costa e aprovada na Alepe após intenso debate, em 2017.

Os defensores da mudança visavam que a gestão de serviços, como transporte público e destinação de resíduos sólidos, fosse feita de forma articulada na nova região administrativa. O município está situado a 62 quilômetros de distância do Recife, tem população estimada de quase 80 mil habitantes e possui PIB aproximado de R$ 3,8 bilhões, sendo um dos principais polos industriais do Estado.