Goiana realiza noite de Saúde do homem

Toda última quinta-feira de cada mês, a prefeitura de Goiana, por meio da Secretaria de Saúde, promove a ação chamada “Saúde do Homem”.

No próximo dia 25, no horário das 17h às 20h, são oferecidos atendimentos de saúde na Policlínica Nossa Senhora da Vitória, no centro de Goiana, voltados exclusivamente ao público masculino.

No local, o paciente é atendido por um médico urologista, um fisioterapeuta e um psicólogo. Também é possível realizar exames laboratoriais, teste rápido de HIV e de hepatite.

Para essa ação, não precisa agendar a consulta, basta comparecer na Policlínica no horário programado.