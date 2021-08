Goiana recebe doação da VIVIX para enfrentamento da COVID-19

A prefeitura de Goiana recebeu nessa semana uma doação de equipamentos e materiais para os serviços de saúde e UPA Deputado Osvaldo Rabelo, unidade de campanha da cidade para o enfrentamento da covid-19.

A doação foi feita pela fábrica Vivix Vidros Planos, instalada no município.

Foram doados aparelhos de pressão, aspiradores cirúrgicos, autoclave, balanças digitais, eletrocardiógrafo, monitores cardíacos multiparâmetro, oxímetros de pulso, tensiômetros digitais, câmara fria, caixas coletoras de material perfuro cortante, caixas térmicas para acondicionamento das vacinas, termômetros para geladeira, máscaras ambulatoriais para os profissionais da saúde e álcool 70% para desinfecção das mãos, equipamentos e materiais que reforçam as ações de enfrentamento ao covid-19 no município.

“Esse é um reforço muito importante no enfrentamento da pandemia. A parceria com a Vivix nos deixa entusiasmados por colaborar com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no município, além de ajudar a qualificar assistência nos serviços de saúde”, comenta Lícia Maciel, secretária municipal de Saúde de Goiana.