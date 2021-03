Goiana recebe mais 740 vacina Coronavac/Butantan

O município de Goiana recebeu nessa quarta-feira (10) mais 740 doses da vacina Coronavac/Butantan contra a covid-19.

Com essa remessa, 290 delas serão aplicadas para as primeiras e segundas doses em idosos do grupo de 80 anos de idade ou mais.

Outras 140 doses, darão seguimento à vacinação dos trabalhadores da saúde, sendo destinadas às primeiras e segundas doses.

Também será possível iniciar a partir dessa sexta-feira (12) a vacinação dos idosos acamados com idades entre 75 e 79 anos.

A vacinação dos idosos em Goiana precisa ser agendada através do DISK VACINA COVID, no horário das 8h às 16h. O número é o (81) 99119-6358.