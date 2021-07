Goiana recebe recursos para conceder benefícios eventuais aos trabalhadores barraqueiros do litoral do município

Trabalhadores barraqueiros que atuam nas praias do litoral de Goiana vão receber benefício eventual por conta do impacto provocado pela pandemia da covid-19, que impôs algumas restrições, comprometendo as atividades no comércio na faixa de areia.

A medida foi anunciada na manhã dessa segunda-feira (19), no auditório da sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, no Recife, envolvendo 13 municípios que fazem parte da costa pernambucana, incluindo Goiana. A secretária municipal de Políticas Sociais, Christiana Lima ressalta que essa é uma medida importante. “É uma forma de amenizarmos os prejuízos da pandemia que afetou os profissionais do nosso litoral”, disse.

Ao todo, 93 trabalhadores barraqueiros do litoral de Goiana serão contemplados com a iniciativa. O valor total para Goiana será revertido em cestas básicas e serão distribuídas nos próximos 3 meses a cada um dos barraqueiros já inseridos em cadastro realizado recentemente pela prefeitura de Goiana.

O anúncio da concessão do benefício foi feito pelo secretário estadual Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Sileno Guedes; secretário estadual do Turismo, Rodrigo Novaes; secretária executiva estadual de Desenvolvimento Econômico, Ana Vilaça e contou com as presenças de representantes de cada administração municipal.