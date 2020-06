Goiana registra 433 casos da COVID 19

Seguindo dados cedidos por redes privadas de saúde, além de casos ocorridos na rede pública fora do ambiente hospitalar e seguidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o boletim epidemiológico municipal deste domingo (07) apresenta 433 casos confirmados da COVID-19 até o momento, dentre estes 39 óbitos, conforme o banco de hospitalizados 30 foram recuperados, além de 66 recuperações domiciliares. Ainda acompanhados pela Vigilância Epidemiológica, 73 casos estão sendo investigados.

Quanto ao boletim epidemiológico publicado pelo Governo do Estado, também neste domingo (07), Goiana registrou 1 novo caso da COVID-19. Até o momento, o município totaliza 118 ocorrências do novo coronavírus, dentre estas 30 óbitos confirmados laboratorialmente. O boletim estadual encontra-se disponível pelo stories do @governope, página oficial do Governo de Pernambuco no Instagram.

O trabalho da Prefeitura através das secretarias municipais junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus segue com ações preventivas de combate à pandemia em todo o município, além de atenção básica e políticas sociais em beneficio à população.

Este final de semana a Vigilância Epidemiológica de Goiana operou com a limpeza dos diversos bancos de informações que recebem dados de suspeitos e confirmados do município. Por ocasião da retirada de duplicidades, homônimos e outras situações, o número de casos teve redução em 24 casos. O procedimento é normal e realizado periodicamente.

Nos finais de semana a Vigilância Epidemiológica trabalha em regime de plantão com equipe reduzida. Por ocasião disso, a investigação dos casos recuperados pode não acontecer ou atingir poucas pessoas porque a prioridade é o trabalho com o banco de dados que deve ser atualizado diariamente. Este tipo de investigação só ocorre de maneira efetiva entre a segunda e a sexta-feira.