Goiana registra 60 óbitos em decorrência da COVID-19

Seguindo dados cedidos por redes privadas de saúde, além de casos ocorridos na rede pública fora do ambiente hospitalar e seguidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o boletim epidemiológico municipal desta quinta-feira (16) apresentou 13 novos casos da COVID-19 em Goiana.

Com 692 casos confirmados até o momento, dentre estes 60 evoluídos a óbito, conforme o banco de hospitalizados 44 foram recuperados, além de 395 recuperações domiciliares. Ainda acompanhados pela Vigilância Epidemiológica, 54 casos estão sendo investigados.

O trabalho da Prefeitura através das secretarias municipais junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus – SALVANDO VIDAS segue com ações preventivas de combate à pandemia em todo o município, além de atenção básica e políticas sociais em beneficio à população.

Óbitos- No dia de hoje, foram registrados 5 novos casos de óbito pelo COVID-19 do município de Goiana. Destes 5 casos, apenas 1 é recente (do dia 13/07). Os outros 4 óbitos são dos meses de maio e junho. Estes não tinham sido informados ao município pelo banco de dados do FORMSUS. Os mesmos só foram computados com a chegada das respectivas Declarações de Óbito para digitação no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Assim, a Vigilância Epidemiológica de Goiana já fez este comunicado à Secretaria Estadual de Saúde e também à população.