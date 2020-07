Goiana registra 678 casos confirmados da COVID-19

Seguindo dados cedidos por redes privadas de saúde, além de casos ocorridos na rede pública fora do ambiente hospitalar e seguidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o boletim epidemiológico municipal desta terça-feira (14) apresentou 3 novos casos da COVID-19 em Goiana. Com 678 casos confirmados até o momento, dentre estes 54 evoluídos a óbito, conforme o banco de hospitalizados 44 foram recuperados, além de 364 recuperações domiciliares. Ainda acompanhados pela Vigilância Epidemiológica, 59 casos estão sendo investigados.

Quanto ao boletim epidemiológico publicado pelo Governo do Estado, também nesta terça (14), Goiana não registrou nenhum novo caso da COVID-19. Até o momento, o município totaliza 175 ocorrências do novo coronavírus, dentre estas 38 evoluídos a óbito, confirmados laboratorialmente. O boletim estadual encontra-se disponível pelo stories do @governope, página oficial do Governo de Pernambuco no Instagram.

O trabalho da Prefeitura através das secretarias municipais junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus – SALVANDO VIDAS segue com ações preventivas de combate à pandemia em todo o município, além de atenção básica e políticas sociais em beneficio à população.

NOTA: A Organização Mundial de Saúde ainda não trabalha com a definição de cura para o COVID. O referencial de RECUPERADOS se modifica de local para local. Apesar da literatura científica ainda não ter uma situação definida para encaixar casos de recuperados o município de Goiana passa a adotar o critério dos 14 dias, para quem teve início e fim da sintomatologia em menos de 11 dias; e do final dos sintomas adicionado de mais 72h em função de extrapolar o tempo de 14 dias. Além disso, todos os casos são analisados caso a caso com as pessoas e com as equipes da área. Os casos continuam sendo avaliados devido a essa exigência da Vigilância Epidemiológica de Goiana em fornecer dados o mais confiáveis possíveis, apesar das incertezas de informações acerca da doença.