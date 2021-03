Goiana retoma as aulas da rede municipal no modelo híbrido de ensino

O município de Goiana está atendendo os protocolos para retomada das aulas pelo sistema híbrido de aprendizagem. Nesta segunda- feira (15), uma transmissão ao vivo marca a abertura do ano letivo. Na programação está prevista uma palestra do professor e escritor Amaro França, diretamente da Escola Municipal Irmã Marie Armelle, voltada aos professores e gestores da rede municipal de ensino.

Em seguida, os próximos dias serão de preparação das 41 escolas e de capacitação online dos servidores que compõem a educação municipal para que o retorno do aluno à sala de aula no dia 5 de abril seja feito com a máxima segurança. Pela programação da secretaria, o calendário escolar desse ano seguirá até o dia 21 de dezembro com aulas de segunda a sábado para repor as aulas de 2020.

A prefeitura de Goiana publicou a Instrução Normativa que estabelece critérios e procedimentos para o retorno às atividades escolares no Sistema Municipal de Ensino, seguindo todos os Protocolos de Biossegurança, com adoção de medidas de prevenção, cuidados e higiene para toda a comunidade escolar (alunos, professores, pais e profissionais da educação).

Dentre as estratégias a serem adotadas pelo município, por conta da pandemia da covid-19, uma parceria com a secretaria municipal de Saúde traz o Programa Saúde na Escola.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Educação e Inovação de Goiana, Fernando Veloso, além de termômetros que serão disponibilizados nas unidades de ensino e nos 40 ônibus escolares da prefeitura, já está sendo licitada a compra de 10 mil tablets a serem distribuídos aos alunos da rede municipal, como também está em licitação a aquisição de internet móvel para que o estudante tenha acesso remotamente à plataforma de estudos.

Os professores também terão garantidos notebooks, máscaras de proteção, protetor facial e aparelho de som para que nas aulas presenciais possam ser bem ouvidos e entendidos pelos alunos. A prefeitura de Goiana ainda providenciou a compra de tapetes sanitizantes e álcool em gel para serem distribuídos nas escolas.

Outra novidade é a instalação de um campus da Universidade Federal de Pernambuco, em Flexeiras, com cursos vinculados ao parque automotivo para atender à demanda nesse setor.