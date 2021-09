Goiana retoma aulas presenciais no dia 13 de Setembro

A prefeitura de Goiana retoma, a partir do dia 13 de setembro, as aulas presenciais da rede municipal. A volta às aulas será de forma gradual, de acordo com o cronograma de escalonamento definido pela secretaria municipal de Educação e Inovação. No primeiro momento, o regresso presencial será para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais (6° ao 9 ° anos) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo o secretário, Fernando Veloso toda a rede está orientada para o retorno com segurança. “Durante todo o período de pandemia do novo coronavírus, tivemos aulas remotas, reuniões com a comunidade escolar, preparação e acolhimento do nosso pessoal. Agora é manter os cuidados e cumprir todas as normas exigidas.”

Em Goiana são 40 escolas, com um total de 11.248 alunos matriculados. “Seguiremos todos os protocolos sanitários preconizados contra a Covid-19 e nossas unidades escolares estão prontas com os equipamentos de higiene e de proteção individual para receber nossos alunos, funcionários e professores”, esclarece o prefeito Eduardo Honório.

A retomada acontecerá por etapas e a cada semana um novo grupo será liberado. No dia 20 de setembro, voltam às salas de aula estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (4° e 5° anos). No dia 27 de setembro, retornam os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1°, 2° e 3° anos) e por último, no dia 4 de outubro, será a volta da Educação Infantil.