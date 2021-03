Goiana, Timbaúba, Carpina e Paudalho apresentam aumento dos casos de COVID19

O aumento dos casos de pacientes com o novo coronavírus está sendo registrado de forma significativa ao longo das últimas semanas na região da Mata Norte de Pernambuco. Em um intervalo de 12 dias, foram 964 novos casos confirmados e um total de 20 óbitos por complicações com a doença.

Os municípios de Goiana, Timbaúba, Carpina e Paudalho lideram a lista com o maior número de confirmações de contaminações, segundo as informações repassadas pelo Boletim Epidemiológico.

Desde o início da pandemia, em Março do ano passado, foram registrados em Goiana 3.191 casos, Timbaúba tem 2.294 notificações, Carpina apresenta 1.658 e Paudalho está com 1.346 registros de contaminações. Somando o número de óbitos, esses quatro municípios contabilizam 281 mortes em decorrência do novo coronavírus.

O município de Goiana lidera o número de casos confirmados e vem ampliando as medidas sanitárias. Recentemente a secretaria municipal de Saúde recebeu dois novos respiradores portáteis do Ministério da Saúde. Os equipamentos foram encaminhados à UPA Deputado Osvaldo Rabelo, onde estão sendo concentrados os atendimentos a pacientes com covid-19 em Goiana. Nesta unidade de saúde o atendimento clínico foi suspenso e ficou exclusiva para atendimento e tratamento de pacientes da covid-19.

Já em Carpina, foi confirmado hoje mais um óbito de paciente diagnosticado com o vírus. Agora a cidade tem 78 mortes por complicações do novo coronavírus.

Os planos municipais de vacinação estão seguindo normalmente e as equipes de saúde da linha de frente já estão imunizadas.