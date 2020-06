Goiana ultrapassa 500 casos notificados da COVID-19

Com uma população superior a 79 mil habitantes, a cidade de Goiana registra mais de 500 casos confirmados de pacientes com a COVID-19. Seguindo dados cedidos por redes privadas de saúde, além de casos ocorridos na rede pública fora do ambiente hospitalar e seguidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o boletim epidemiológico municipal apresentou 3 novos casos da doença.

A cidade contabiliza, nesta terça- feira (16), 507 pessoas infectadas com o novo coronavírus, dentre estes 46 óbitos. Conforme o banco de hospitalizados 30 foram recuperados, além de 158 recuperações domiciliares. Ainda acompanhados pela Vigilância Epidemiológica, 64 casos estão sendo investigados.

Goiana lidera a lista das cidades na região com casos notificados. Aparecem ainda no levantamento, Itambé com 323 casos, seguido de Paudalho que já registra 240 pacientes infectados.

Recentemente foi inaugurado o Hospital de Referência à Covid-19, com 30 leitos dedicados aos pacientes suspeitos e confirmados da doença, sendo três de área vermelha – com suporte respiratório destinado à estabilização dos pacientes mais graves antes da remoção para hospitais de referência.