Golpe no Whatsapp promete consulta no Registrato de valores a receber esquecidos nos bancos com saques imediatos via PIX

Registrato é um sistema que faz consulta de valores esquecidas por clientes de bancos. Mas, diante da grande procura, o site ficou fora do ar e só voltará no dia 14 de fevereiro. Mas golpistas estão enviando um link falso pelo whatsapp prometendo consulta de valores e saques imediatos via pix. O golpe traz uma mensagem bastante atraente: “CONSULTE AGORA SE VOCÊ TEM ALGUM VALOR A RECEBER! SAQUE INSTANTÂNEO VIA PIX, MAIS DE 7 MILHÕES DE BRASILEIROS JÁ CONSULTARAM E SACARAM”. Após clicar no link e prosseguir com a consulta a pessoa é direcionada para uma outra tela onde precisa preencher três campos com as seguintes informações: *NOME COMPLETO – DATA DE NASCIMENTO – CPF

Após preencher essas informações aparece a seguinte mensagem: Nosso sistema identificou que você tem um saldo a receber. Saldo disponível para saque R$ 3.856,33. Saque seu saldo via pix. Antes precisamos que você cumpra uma etapa obrigatória: 1-Clique no botão informar, e selecione amigos da sua lista de contatos até preencher a barrinha. 2-Assim que finalizar, você poderá sacar via pix seu saldo. E para dar veracidade a mensagem, os golpistas exibem relatos falsos em redes sociais de supostas pessoas que já sacaram os valores.

O perigo dessa barra ser preenchida é que ela pode estar instalando no celular um programa espião que vai dominar tudo o que a pessoa digita no teclado e gravações e falas da câmera e do microfone que estarão sendo repassadas automaticamente para o bandido. E com tais informações pessoais e bancárias os bandidos podem abrir contas correntes em bancos virtuais ou físicos onde terão acesso a cartão de crédito, cheque especial, fazer saques em contas correntes, poderão abrir empresas fantasmas e fazer compras pela internet tudo em nome de terceiros.

E quando as vítimas se dão conta são surpreendidas com empresas e contas em seu nome que não fizeram e dívidas que não contraíram. E por fim eles podem até mesmo bloquear totalmente o celular deixando-o inoperante até que se pague uma quantia em dinheiro para que bandido forneça uma senha de desbloqueio do smartphone.

COMO SE PROTEGER:

1. Ao receber uma mensagem deste tipo pelo WhatsApp desconfie sempre melhor apagar e não clicar.

2. Não compartilhe links duvidosos com seus contatos sem antes saber se são autênticos – você pode estar sendo usado por bandidos para espalhar o golpe e prejudicar outras pessoas, inclusive seus parentes.

3. Nenhum órgão do governo federal se comunica ou entra em contato solicitando dados e informações dos seus beneficiários através de links via WhatsApp;

4. Certifique-se no site oficial da empresa ou órgão governamental sobre a veracidade do que está sendo oferecido, Nesse caso, são falsas as informações do link acerca do Registrato e já foram desmentidas pelo Banco Central e tais consultas ao Sistema Valores a Receber serão retomadas somente em 14 de fevereiro

5. Nunca preencha nenhum cadastro, formulário ou pesquisa fornecendo seus dados financeiros ou pessoais através de links enviados pelo WhatsApp, tais como: senha de bancos, cartão de crédito dentre outros, isso só deve ser feito em sites oficiais.

6. Não acesse nenhum site que se diga do governo federal, sem constar as terminações .gov.br

7. Instale um bom antivírus em seu celular ou computador e tenha o sistema operacional do seu celular e computador atualizados.

8. Caso seu celular tenha sido invadido por programas malicioso seus dados pessoais estão fragilizados e sua vida financeira está correndo riscos – por isso se faz necessário a análise por parte de uma especialista em informática para que medidas de segurança sejam adotadas.

Esse caso é de competência da Polícia Civil e quem tiver sido lesado deve procurar imediatamente uma delegacia da Polícia Civil mais próxima de sua residência ou pela delegacia virtual no site da SDS para prestar um boletim de ocorrência policial – a fim de que tais criminosos possam ser identificados e presos.

É importante coletar prints de Whatsapp, áudios, histórico de ligações anexando à denúncia.

Este tipo de crime é configurado como fraude eletrônica ou estelionato virtal que está previsto na Lei 14.155, de 27 de maio de 2021, que introduziu, nos §§ 2º-A e 2º-B

A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e se a fraude for cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, sendo essa pena aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), considerada a relevância do resultado gravoso, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional.