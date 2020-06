Governador diz que números da Covid-19 “apresentam tendência de queda”

O governador Paulo Câmara (PSB) comandou reunião, na manhã deste domingo (14), com auxiliares para avaliar os últimos dados da pandemia em Pernambuco.

Segundo o Governo do Estado, os números mostram que a curva de contágio está em fase decrescente no estado.

“É possível afirmar que temos uma tendência de queda, de maneira geral, nos números de casos e óbitos, além de uma diminuição da demanda por serviços de saúde”, disse o governador.

Estiveram presentes na reunião os secretários Bruno Schwambach (Desenvolvimento Econômico), Décio Padilha (Fazenda), André Longo (Saúde) e Alexandre Rebêlo (Planejamento e Gestão).

Nesta segunda-feira (15), a reabertura econômica entra em sua terceira etapa em Pernambuco, com a reabertura do comércio de rua e de salões de beleza e estética e a retomada dos treinos dos times futebol profissional em 99 municípios.

A retomada desses segmentos está liberada em 99 cidades de Pernambuco, com exceção das regiões de Palmares, Goiana, Caruaru e Garanhuns (85 municípios – veja lista mais abaixo). Essas cidades apresentaram alta demanda por leitos de terapia intensiva e permanecem com o varejo de rua e os salões fechados.

Lista das cidades que não reabrem varejo de rua e salões de beleza nesta segunda-feira (15)

Uma análise do governo concluiu que essas cidades precisam manter as restrições por, pelo menos, mais uma semana.

Região de Palmares – 22 municípios: Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Escada, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São Benedito do Sul, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré, Xexéu.

Região de Caruaru – 32 municípios: Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim , Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Uma, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes.

Região de Garanhuns – 21 municípios: Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João, Terezinha.

Região de Goiana – 10 municípios: Goiana, Aliança, Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente Ferrer, Timbaúba.

Foto: Reprodução