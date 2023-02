Governadora Raquel Lyra dialoga com a ministra Daniela Carneiro sobre os potenciais do turismo do estado

No período em que Pernambuco se prepara para receber a retomada do Carnaval, a governadora Raquel Lyra recebeu, nesta quinta-feira (9), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. No encontro, que aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, a chefe do Executivo falou sobre os potenciais culturais do estado e os desafios de infraestrutura para fortalecer o turismo nas regiões pernambucanas. A vice-governadora, Priscila Krause, também acompanhou o encontro.

“O que a gente precisa é garantir que Pernambuco possa voltar ao mapa do turismo do Brasil e mundial. Essa demanda inclui a retomada de voos internacionais, mas fundamentalmente o investimento na nossa infraestrutura para garantir que as pessoas possam estar em nossos destinos aproveitando nossas belezas naturais e culturais”, ressaltou Raquel Lyra.

A ministra Daniela Carneiro dialogou sobre a importância da visita e a preparação para o Carnaval pernambucano. “O primeiro eixo nessa gestão é fortalecer o diálogo a partir da união e da reconstrução. Fiz visitas importantes hoje e pude perceber que a cidade e o estado estão muito preparados para receber os turistas. Vai ser um sucesso essa retomada do Carnaval e eu tenho certeza que vai ser um momento muito forte da economia local”, registrou a ministra.

Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é de que Recife e Olinda recebam quatro milhões de foliões durante o Carnaval, com injeção de R$ 263 milhões na economia local.

Presente no encontro, o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, destacou o diálogo importante entre os poderes para os avanços do turismo no estado. “Esse engajamento coletivo vai ser necessário, do estado de Pernambuco com o Governo Federal, tanto na qualificação quanto na recuperação da nossa infraestrutura, para as soluções dos desafios”, afirmou o secretário.