Governo de PE anuncia investimentos de mais de R$50 milhões para municípios da Mata Norte e Agreste

Lançado em agosto de 2021, o Plano Retomada não para de gerar empregos e crescimento por todo estado. Foram anunciadas e vistoriadas obras nos municípios de Feira Nova, no Agreste Setentrional, e em Lagoa de Itaenga e Chã de Alegria, na Mata Norte, entre outras cidades. Na ocasião, foram liberados R$ 50 milhões para investimentos nas áreas de educação, infraestrutura, abastecimento de água, desenvolvimento urbano, saúde e assistência social.

FEIRA NOVA – Em Feira Nova, o governador Paulo Câmara visitou as ações do Governo Presente, na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Marilene Chaves de Santana. Em seguida, anunciou investimentos na área de segurança hídrica, autorizando a licitação para as obras de abastecimento de água, orçadas em R$ 12 milhões, que vão contemplar cerca de 22 mil pessoas com a eliminação do rodízio.

CHÃ DE ALEGRIA – Finalizando a programação, na cidade de Chã de Alegria, Paulo Câmara assinou convênio para pavimentação e asfaltamento de ruas, ordem de serviço para a requalificação do Terminal Rodoviário e a licitação para perfuração e instalação de 15 poços. As ações contam com investimentos de R$ 1,8 milhão. O Governo do Estado autorizou ainda a restauração da rodovia PE-040, em um trecho de 21,2 quilômetros, a partir da BR-408, em Paudalho, passando por Chã de Alegria e seguindo até a PE-050, em Glória do Goitá. As obras têm investimento de R$ 23,3 milhões. Fechando a programação, o governador reforçou os investimentos na assistência social, repassando R$ 60 mil para manutenção do CRAS e do CREAS, além de R$ 12 mil para custeio de Benefícios Eventuais.