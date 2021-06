Governo de PE garante oxigênio para atender municípios

A Central Emergencial de Fornecimento de Gases Medicinais, montada pelo Governo de Pernambuco no último sábado, já forneceu, até esta quarta (2/6), cerca de 5.490 m³ de oxigênio para atender 40 municípios. A unidade, que trabalha 24h por dia, já abasteceu 718 cilindros para o atendimento dos pacientes com a Covid-19 em unidades municipais de saúde.

A iniciativa sana de forma definitiva a crise enfrentada por algumas cidades, seja do interior do Estado e também da Região Metropolitana, que estavam com dificuldades no fornecimento do insumo.

Confira todos os municípios atendidos até o momento:

I Geres (RMR): Igarassu, Moreno

II Geres (sede Limoeiro): Casinhas, Feira Nova, Lagoa de Itaenga, João Alfredo, Orobó, Surubim

III Geres (sede Palmares): Primavera, Jaqueira, Quipapá, Tamandaré;

IV Região (sede Caruaru): Agrestina, Alagoinha, Altinho, Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Frei Miguelinho, Jurema, Panelas, Riacho das Almas, São Bento do Una, São Caitano

V Região (sede Garanhuns): Bom Conselho, Canhotinho, Capoeiras, Paranatama, São João, Saloá, Calçado, Caetés, Jupi, Lajedo, Palmeirina; VI Região (sede Arcoverde): Buíque, Venturosa

X Região de Saúde (sede Afogados da Ingazeira): São José do Egito, Tuparetama.