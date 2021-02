Governo de PE proíbe atividades não essenciais entre 22h e 5h em todo o estado

O governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (26), proibição qualquer atividade não-essencial entre 22h e 5h em todo o estado, a partir do sábado (27). A medida vale até o dia 10 de março e visa conter o aumento de casos de Covid-19.

Para as 63 cidades do Agreste e do Sertão que tiveram medidas restritivas anunciadas anteriormente e que entraram em vigor nesta sexta, vale o decreto que proibiu abertura das 20h às 5h durante semana e 17h às 20h no final se semana

O governador Paulo Câmara (PSB) afirmou que, nesta sexta-feira (26), a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do estado ultrapassou os 90%. O estado conta, atualmente, com 998 leitos de UTI, em 16 municípios.

“Vamos monitorar os dados, minuto a minuto, neste fim de semana e, caso os índices permaneçam piorando, novas medidas restritivas podem ser anunciadas já no início da próxima semana”, afirmou o governador em pronunciamento em vídeo.

O governo também anunciou que vai aumentar as equipes de logística para agilizar a distribuição de vacinas no estado e que vai ampliar o número de leitos de UTI, com entrada em operação de mais 30 no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, no Recife, no final de semana.

“Este é mais um momento decisivo na nossa luta contra a Covid. Já ficou claro que cada um precisa fazer a sua parte, usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações”, disse ainda o governador.

Coronavírus em Pernambuco

Com a confirmação de mais 1.723 pacientes e de 19 óbitos pela Covid-19, Pernambuco passou a totalizar, nesta sexta (26), 297.404 pessoas que receberam a confirmação da doença, além de outras 10.945 que perderam a vida após serem infectadas pelo novo coronavírus. Os registros começaram em março de 2020.

*G1PE