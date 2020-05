Governo de PE reforça ações sociais e fiscalização durante a Operação Quarentena

No primeiro dia útil de vigência do decreto estadual que determinou a quarentena em cinco cidades da Região Metropolitana do Recife, o Governo de Pernambuco prosseguiu com as ações sociais e educativas. O monitoramento da população e da circulação de veículos foi intensificado. Equipes do Estado fiscalizaram o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais. Os terminais integrados receberam a instalação de lavatórios e reforço nas principais linhas de ônibus. Também houve a testagem de moradores, distribuição de caixas d’água e de cestas básicas às comunidades carentes.

A fiscalização feita pelas forças de segurança aconteceu em 43 pontos localizados no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata, municípios incluídos nas regras mais rígidas de quarentena decretadas pelo Governo de Pernambuco. As equipes orientaram 8.914 pessoas nas cinco cidades. Além disso, abordaram 5.793 veículos em pontos de bloqueio do trânsito. Houve três TCOs instaurados em delegacias de Polícia Civil por descumprimento dos decretos estaduais contra a pandemia.

As equipes fiscalizaram 3.381 estabelecimentos, entre comércios, bares, restaurantes e similares, nos cinco municípios abrangidos. No último

fim de semana, 827 responsáveis por estabelecimentos que funcionavam de maneira irregular fecharam as portas amigavelmente, após orientação de bombeiros militares, policiais militares e órgãos como Vigilância Sanitária e Procon (estaduais e municipais). Apenas sete estabelecimentos tiveram que ser fechados coercitivamente.

PERNAMBUCO SOLIDÁRIO – O Governo do Estado conquistou um aliado de peso para fortalecer as ações de combate à Covid-19. A partir de agora, qualquer cliente da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) – cerca de 3,7 milhões de pessoas, entre físicas e jurídicas – poderão aderir, pela conta de luz, à campanha “Pernambuco Solidário contra o Coronavírus”. As doações devem ter valor máximo de R$ 100 e precisam ser oficializadas pelo site www.pesolidario.com.br.

O programa “Pernambuco Solidário contra o Coronavírus” foi criado no dia 25 de março, numa iniciativa inédita que contempla diversas frentes dentro do Governo do Estado. A meta central é financiar ações de amparo a pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como fortalecer o sistema público de saúde com equipamentos de proteção individual, equipamentos hospitalares e outros materiais necessários ao combate à Covid-19. Até o momento, foram arrecadados R$ 3,96 milhões.

Além do Porto Social, a campanha contou com outros colaboradores para ir ao ar. O site oficial www.pesolidario.com.br foi desenvolvido gratuitamente pela empresa Mesa, embarcada no Porto Digital. O parque tecnológico também figurou como importante articulador para que a campanha fosse massificada e chegasse à internet. A Wirecard, especializada em soluções de pagamento, e a Locaweb, empresa brasileira de hospedagem de sites, da mesma forma abraçaram o Pernambuco Solidário e tornaram a campanha uma realidade.

REFORÇO DE LINHAS – O sistema de transporte público recebeu o reforço de 111 ônibus em 15 das mais importantes e movimentadas linhas. Com as medidas da quarentena, o Grande Recife Consórcio registrou uma redução de 25% no fluxo de passageiros nos terminais integrados em relação à semana anterior. Foram registrados 264.659 passageiros, contra 356.277 da semana passada.

INFRAESTRUTURA – Em uma parceria com as secretarias estaduais de Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura e Recursos Hídricos, por meio da Compesa, foram instaladas pias para a higienização das mãos nos terminais integrados da RMR. Serão 129 lavatórios entregues em 22 terminais, com previsão de conclusão até o final deste mês.