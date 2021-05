Governo de PE reunirá prefeitos para avaliar situação da Covid-19 no Agreste

Durante coletiva de imprensa online, nesta quinta-feira (13), o secretário estadual de Saúde, André Longo, anunciou que o Governo do Estado vai reunir os prefeitos do Agreste, nesta sexta (14), para analisar os dados da região e discutir medidas para conter o avanço da pandemia da Covid-19. A iniciativa se deve à situação epidemiológica da II Macrorregião de Saúde, que engloba a IV e V Geres, com sedes em Caruaru e Garanhuns, respectivamente.

O Agreste teve impacto significativo no aumento das solicitações por vagas de UTI na rede pública de saúde na semana passada. Na região, foi registrado um aumento de 9,3% em uma semana e de 44,5% em 15 dias, enquanto o crescimento na média do Estado foi de 6,1% e de 13,8%, nos mesmos períodos. “A rede de saúde da IV e da V Geres já está pressionada e, diante de um comportamento destoante por duas semanas seguidas, estamos analisando a necessidade de ações específicas na região”, salientou André Longo.

NOVOS LEITOS

Além dos 34 leitos para os pacientes com a Covid-19, sendo 10 de terapia intensiva, que serão abertos na UPAE de Goiana, na Mata Norte, vistoriados na manhã desta quinta-feira pelo governador Paulo Câmara, o secretário anunciou a abertura de novos 10 leitos de UTI pediátrica e neonatal no Imip, no Recife, também nesta sexta (14.05).

André Longo adiantou que viajará na próxima segunda-feira (17) ao Sertão do Araripe para visitar a UTI pediátrica do Hospital e Maternidade Santa Maria, no município de Araripina, que vai disponibilizar 10 novos leitos ao longo da próxima semana. O secretário também vai inaugurar o serviço de hemodiálise da UTI do Hospital Regional de Ouricuri, que vai qualificar a assistência na região.

“Esse grande esforço e investimento do Governo de Pernambuco na expansão de vagas de UTI está garantindo que pacientes com quadros menos graves tenham acesso ao cuidado intensivo de forma antecipada, tendo maiores chances de sobreviver à doença. Isso também tem impacto na taxa de mortalidade por Covid-19 do Estado, que é a segunda menor do País, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde”, disse André Longo.

De acordo com levantamento publicado pelo jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, Pernambuco é o sexto Estado com maior número absoluto de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 do Brasil. Com cerca de 1,7 mil vagas de terapia intensiva, o Estado tem a maior oferta do Norte e Nordeste, com 17,7 leitos de UTI para Covid-19 por cada 100 mil habitantes.