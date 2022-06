Governo de Pernambuco anuncia requalificação da PE-015

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (22.06), a requalificação da PE-015, que faz a ligação entre o Recife e os municípios da área norte da região metropolitana. Serão investidos aproximadamente R$ 180 milhões em recursos do Plano Retomada. O processo licitatório para contratação de empresa responsável pela execução das obras será publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23.06).

De acordo com o governador Paulo Câmara, as obras na rodovia vão permitir mais agilidade no deslocamento dos veículos, ciclistas e pedestres. “É uma requalificação completa da PE-15, uma via em que mais de 50 mil veículos circulam diariamente. Nós vamos dar o devido tratamento, fazendo as adequações necessárias para garantir mais segurança às pessoas que a utilizam todos os dias”, afirmou.

A iniciativa contemplará o trecho um, entre a Estação BRT do Complexo Salgadinho, em Olinda, e o Terminal Integrado Abreu e Lima, em Paulista; e o trecho dois, que vai dali até o Terminal Integrado de Passageiros de Igarassu, totalizando 24 quilômetros de extensão. Os trabalhos têm prazo previsto de execução de dois anos e devem ser iniciados no segundo semestre deste ano. A expectativa é que sejam gerados dois mil empregos diretos na fase de obras e mais de três milhões de pessoas beneficiadas após a conclusão dos serviços.

A secretária estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista, ressaltou que além da requalificação do pavimento, os serviços abrangerão intervenções urbano-paisagísticas, como a implantação de ciclovias, passeios públicos e instalação de iluminação em LED, além da construção de cinco praças e cinco novos equipamentos de lazer e esporte. “O objetivo é garantir uma melhoria efetiva na mobilidade dos cidadãos, oferecendo maior segurança aos pedestres, condutores e ciclistas”, completou.

Também estiveram presentes ao anúncio do edital a vice-governadora Luciana Santos; os secretários estaduais Décio Padilha (Fazenda) e Alexandre Gabriel (chefe da assessoria especial); o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Maurício Canuto; e o procurador-geral do Estado, Ernani Medicis.