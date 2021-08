Governo de Pernambuco convoca 49 concursados da Adagro

O governador Paulo Câmara assinou a nomeação de 49 profissionais aprovados no concurso público da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro/PE). A convocação, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (04), contempla 25 assistentes de defesa agropecuária (nível médio)e 24 fiscais estaduais agropecuários, sendo 20 médicos veterinários e quatro agrônomos, que irão reforçar o quadro funcionalnas unidades da agência de todo o Estado.

O concurso homologado em julho/2020 tem como objetivo a reposição de pessoal, visando a otimização das atividades administrativas, de defesa e fiscalização agropecuária. Os novos profissionais, conforme escolha de lotação no ato da inscrição, irão atuar nas regionais da Adagro de Caruaru, Garanhuns, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Recife,Salgueiro, Sanharó, Serra Talhada, Sertânia e Surubim.

“Desde que entrei na SDA recebi os concursados na sede do órgão, e em reunião me comprometi a colocar essa pauta como prioridade. Junto com o governador Paulo Câmara conseguimos colocar pra frente a nomeação destes profissionais. Esse é um passo importantíssimo para a melhoria no trabalho realizado pela Adagro”, enfatiza o secretário de Desenvolvimento Agrário, Claudiano Martins Filho.

“Esta nomeação é resultado de muito esforço e compromisso com a instituição Adagro, com a saúde pública e comos pernambucanos.Lutamos em todas as frentes e sempre contamos com o apoio do secretário de Desenvolvimento Agrário, Claudiano Martins Filho, e da secretária de Administração Marília Raquel Simões Lins”, comemora o presidente da Adagro, Paulo Roberto Lima.

Os nomeados serão comunicados oficialmente pela Adagro e terão 30 dias para apresentar a documentação requerida no edital. Na sequência serão submetidos a perícia médica e tomarão posse. Como previsto em lei e em defesa da inclusão, o concurso destinou 20% das vagas para pessoas com deficiência. Entre os primeiros convocados dez têm deficiência: três veterinários, um agrônomo e seis assistentes.

A contratação é imediata, com jornada semanal de 40 horas.Esta é a primeira convocação do certame que disponibilizou um total de 140 vagas, 90 para assistente de defesa agropecuária (nível médio) e 50 para o cargo de fiscal estadual, sendo 40 médicos veterinários e dez agrônomos.