Governo de Pernambuco investe mais de R$ 100 milhões em ações para seis municípios

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (08.08), investimento de R$ 107 milhões para realizar ações nas áreas de infraestrutura viária, saúde, desenvolvimento social, abastecimento de água e educação em seis municípios do Estado. Foram contempladas as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Setentrional; Jataúba, no Agreste Central; Camutanga, Ferreiros e Itaquitinga, na Mata Norte; e Itamaracá, na Região Metropolitana.

“São ações que nos dão a certeza de que o Plano Retomada vem atendendo a várias prioridades dos municípios pernambucanos. Seguiremos com esse olhar atento ao que precisa ser feito nas cidades, garantindo investimentos que melhoram a qualidade de vida da população”, afirmou o governador Paulo Câmara, durante cerimônia no Palácio do Campo das Princesas.

Santa Cruz do Capibaribe ganhará uma nova escola estadual e será contemplada com reforma e construção da quadra coberta na Escola José Francelino Aragão. Já o abatedouro regional passará por reforma e ampliação. O pacote inclui ainda a implantação da cobertura do mercado público, serviços de infraestrutura no binário de acesso ao polo atacadista de confecções e obras de pavimentação em 29 ruas. Ainda para o município, foi autorizada a construção de um parque ambiental. Está prevista também a implantação da rede adutora para o reservatório de Pedra Branca e da estação elevatória de água tratada da localidade.

Para Camutanga, no âmbito da infraestrutura, foi assinada ordem de serviço a fim de ampliar o sistema de abastecimento de água. Também foi autorizada a pavimentação granítica, drenagem e sinalização de ruas. Em Ferreiros, além da pavimentação asfáltica, será feita a obra da segunda etapa da entrada da cidade, que prevê a requalificação do portal e implantação de acessibilidade. Para Itaquitinga, na mesma região, estão autorizadas a pavimentação, a drenagem e a sinalização no acesso ao distrito de Sapé.

Já o município de Itamaracá recebeu ordens de serviço para a reconstrução da ponte Porto Brasilis sobre o Rio Paripe (Trilha dos Holandeses) e melhoria do acesso à Vila Velha. Também haverá obras de pavimentação e drenagem de ruas, bem como a requalificação da iluminação pública da Ponte Getúlio Vargas, que liga a ilha ao continente. Serão restauradas ainda as rodovias PE-035, trecho Itapissuma/Itamaracá, e PE-001, no trecho do Forte Orange até a entrada da PE-035.

Por sua vez, a cidade de Jataúba foi contemplada com ordens de serviço que preveem ampliação e adequação do sistema de abastecimento de água, construção da Praça Rendeiras, no Bairro Bom Jesus, e obras de pavimentação no bairro Petronilo Malaco de Souza.

Quanto às melhorias para a saúde pública, o Governo do Estado garantiu recursos para Ferreiros, Camutanga, Itamaracá, Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe. No âmbito da assistência social, esses mesmos municípios receberão uma Cozinha Comunitária, a qual pode ofertar até 200 refeições por dia. Foi autorizada ainda a instalação de uma Central de Oportunidades de Pernambuco (COPE) em Ferreiros, Camutanga e Itamaracá.

além dos prefeitos dos municípios contemplados.