Governo de Pernambuco isenta tarifa da Compesa para mais de 80 mil famílias prejudicadas pelas chuvas

O governador Paulo Câmara autorizou, ontem (07), a isenção da tarifa cobrada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para as famílias diretamente atingidas pelas fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zona da Mata. Serão beneficiadas cerca de 82 mil famílias, a partir dos critérios estabelecidos pelo Governo do Estado, como o cadastro no CadÚnico e a inscrição no Auxílio Pernambuco. A iniciativa terá validade de 90 dias, contemplando os meses de maio, junho e julho.

“Estamos vivenciando um momento delicado, em que precisamos minimizar os efeitos e os danos causados pelas chuvas. Essa ação se soma aos esforços que já vêm sendo realizados nesse sentido para mitigar a situação de milhares de famílias que estão desabrigadas, desalojadas ou perderam bens em consequência dos deslizamentos de barreiras e alagamentos”, afirmou Paulo Câmara.

Na noite da última sexta-feira (03.06), seguiram para apreciação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) dois projetos de lei que vão promover assistência social às vítimas. O Auxílio Pernambuco prevê um investimento de R$ 124 milhões da gestão estadual, concedendo R$ 1,5 mil em parcela única às famílias em situação de extrema pobreza, que sofreram algum tipo de prejuízo decorrente das chuvas. Além disso, os dependentes de pessoas falecidas em consequência dos temporais terão direito a uma pensão vitalícia no valor de um salário mínimo.

MONITORAMENTO – Na tarde desta terça-feira, o governador monitorou a assistência dada aos municípios e o andamento das demandas mais urgentes. Ele esteve reunido com os secretários Alexandre Rebelo (Planejamento e Gestão), Humberto Freire (Defesa Social) e coronel Carlos José (Casa Militar), além dos secretários executivos Maria Teresa Araújo (Planejamento e Gestão), Rodrigo Molina (Infraestrutura e Recursos Hídricos) e Eduardo Figueiredo (Casa Civil); o tenente-coronel Leonardo Rodrigues (Defesa Civil); e a presidente da Apac, Suzana Montenegro.–