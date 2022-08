Governo de Pernambuco nomeia novo administrador para Fernando de Noronha

O Governo de Pernambuco indicou um novo administrador para o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Jorge Araújo, que atualmente exerce o cargo de coordenador-geral do arquipélago, ocupará a administração de forma interina. Ele substitui o advogado Guilherme Rocha, que permaneceu na função nos últimos quatro anos.

Em reunião no Palácio do Campo das Princesas, o governador Paulo Câmara desejou êxito ao administrador interino. “Reconhecemos o excelente trabalho que vem sendo feito pela equipe da qual o novo administrador já fazia parte. Nos últimos anos, pudemos viabilizar obras e serviços importantes, como a reforma do Porto de Santo Antônio, a entrega do novo dessalinizador de água marinha, investimentos em saneamento e na ampliação do Hospital São Lucas, além da restauração do aeroporto”, elencou.

Jorge Araújo agradeceu pela confiança do governador e comprometeu-se a manter as boas práticas na administração de Fernando de Noronha. “Assumo essa missão para dar continuidade à gestão exitosa de Guilherme Rocha, ciente das ações de infraestrutura e dos programas essenciais para a comunidade noronhense. Nossa equipe sempre esteve e estará engajada para o desenvolvimento da ilha”, afirmou.

Araújo é engenheiro eletricista e bacharel em Direito. Desde 1996 é auditor fiscal do Tesouro Estadual e já exerceu os cargos de secretário executivo da Fazenda da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho; gerente de auditoria da Controladoria-Geral do Estado; secretário executivo de Administração e Finanças da Secretaria de Saúde de Pernambuco; vice-presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife; secretário executivo de Administração e Finanças da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife; e diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Suape.