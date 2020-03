Governo de Pernambuco tem seis editais abertos para o fomento da cultura

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Fundarpe), está com cinco editais de fomento voltados para a classe artística pernambucana: 1) Funcultura Geral; 2) Funcultura da Música; 3) Microprojetos Culturais; 4) 15º Concurso do Registro do Patrimônio Vivo; 5) 5º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural; 6) 7º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura. Os interessados podem encontrar mais detalhes no site da Secult-PE/Fundarpe, o Portal Cultura.PE (www.cultura.pe.gov.br). Desses, dois encerram suas inscrições nesta sexta-feira (20): Microprojetos Culturais e o 15º Concurso do Registro do Patrimônio Vivo. Confiram abaixo mais detalhes sobre os editais:

“Acreditamos na força da produção cultural do Estado que, para além de reafirmar símbolos da nossa identidade, impacta em dimensões variadas da sociedade, fortalecendo uma complexa cadeia produtiva nas mais diversas linguagens. Com os projetos do Funcultura, por exemplo, conseguimos produzir arte, pesquisa e conhecimento em todas as regiões do estado, além de cada vez mais promover a acessibilidade para pessoas com deficiência”, ressalta o secretário de Cultura Gilberto Freyre Neto (foto).

Para Marcelo Canuto (foto), presidente da Fundarpe, esses editais mostram como o Governo de Pernambuco está atuante na preservação e promoção dos valores culturais do Estado. “Os desafios de fazer cultura são grandes, principalmente em momentos econômicos adversos, mas iremos continuar em busca de propostas e alternativas para valorizar a nossa arte”, reforçou.

Edital Microprojeto Cultural – O objetivo deste edital é fomentar atividades artístico culturais de baixo orçamento, estimular a criação e participação do(a) produtor(a) e criador(a) no desenvolvimento da arte e da cultura, promover a cidadania cultural e estimular as expressões locais, com garantia de regionalização.

O Microprojeto Cultural 2019/2020 é voltado para iniciativas de indivíduos, grupos e coletivos, formados por jovens de baixa renda, principalmente, de cidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Está sendo disponibilizado o montante de R$ 640 mil para os projetos do edital, com um limite de R$ 15 mil por projeto. As inscrições vão de 9 a 20 de março de 2020.

Na sua 15ª edição, o Concurso do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco irá reconhecer outros novos seis mestres, mestras ou grupos da cultura tradicional e popular de Pernambuco

XV Concurso do Registro do Patrimônio Vivo – Reconhecer e apoiar mestres, mestras e grupos da cultura tradicional e popular de Pernambuco, o valor do seu legado e sua contribuição para a transmissão desses conhecimentos para pessoas de gerações mais novas, a fim de que mantenham os saberes e fazeres dos mais antigos. Esse é o objetivo do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco (RPV), cujas inscrições estão abertas até o dia 20 de março.

As propostas de candidaturas podem ser feitas presencialmente ou por correspondência (para a Fundarpe / Gerência Geral de Preservação do Patrimônio Cultural / Rua da Aurora, 463/469, Boa Vista, Recife-PE, 50050-000).

5º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho – O prêmio tem como objetivo reconhecer e premiar, com recursos na ordem de R$ 90 mil, a atuação dos fazedores de bens culturais de natureza material e imaterial, beneficiando os responsáveis por ações bem sucedidas de proteção, preservação, conservação, salvaguarda e outras formas de acautelamento do Patrimônio Cultural em todas as macrorregiões do Estado de Pernambuco.

A inscrição no 5º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco é gratuita e deverá ser realizado até o dia 3 de abril de 2020, em formulário de inscrição próprio (anexos III e IV) protocolado presencialmente na sede da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, na Rua da Aurora, nº 463/469, Boa Vista, Recife/PE – CEP 50050-000, no horário das 8h às 17h, ou postada pelos serviços dos Correios, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR).

Funcultura Geral – O edital do Funcultura Geral 2019/2020 irá disponibilizar o montante de R$ 15.680 milhões para incentivar projetos das seguintes linguagens culturais: Artes Integradas, Artes Plásticas, Artes Gráficas e Congêneres, Artesanato, Circo, Cultura Popular e Tradicional, Dança, Design e Mora, Fotografia, Gastronomia, Literatura, Ópera, Patrimônio, teatro, Formação e Capacitação e Pesquisa Cultural. Os projetos poderão ser protocoladas no período de 14 de abril a 30 de abril de 2020.

Funcultura da Música – Também está no ar o 4º Edital do Programa de Fomento à Produção em Música de Pernambuco, o Funcultura da Música 2019/2020. O edital irá disponibilizar o montante de R$ 4. 160 milhões para diversas categorias do segmento: Circulação (R$ 920 mil), festivais (R$ 750 mil), Gravação (R$ 650 mil), Produtos e Conteúdos (R$ 335 mil), Economia da Cultura (R$ 150 mil) e Manutenção de Bandas de Música (Filarmônicas), Escolas de Bandas de Música e Corais (R$ 250 mil). As inscrições ficarão abertas de 30 de março a 13 de abril de 2020.

7º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura – Fomentar a produção de obras de literatura em todas as macrorregiões de Pernambuco, por meio de estímulo à criação literária e editorial, é o objetivo da sétima edição do Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, que distribuirá R$ 90 mil em prêmios.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até o dia 31 de março deste ano, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco, através do link: www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/225.

