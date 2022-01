Governo do Estado abre qualificação para agricultores de Nazaré de Mata

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação, abre inscrições para o Projeto de Inovação técnico-científico e inclusão digital para a agricultura familiar. A capacitação é presencial e contempla as seguintes áreas: informática básica; iniciação ao mundo digital; intercâmbio em inovação em manejo de produtos da agricultura familiar; intercâmbio em agroecologia; integração digital da agricultura familiar; desenvolvedor de práticas sustentáveis. São 20 vagas ao todo, mais 20 para cadastro reserva.

O curso tem 26 horas de duração e será realizado da segunda a quinta-feira. As aulas terão início no dia 24 de janeiro e os interessados podem se inscrever pelo link https://sistemas.seteq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/. Quem precisar de ajuda para se inscrever pode procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade.

As aulas serão realizadas no turno da manhã e mesclarão teoria e prática. A qualificação é para pessoas de baixa renda e será realizada na Escola Municipal Henrique Floriano Coutinho, na BR 408, S/N (em frente ao Abatedouro Mauricéa Alimentos), Loteamento Cinco Corações , Nazaré da Mata – PE. A empresa contratada para realizar o projeto é a Cooates.

A qualificação é para jovens e adultos. “Especialmente neste período de pandemia, os jovens e adultos da zona rural precisam de apoio para serem incluídos no mundo digital, tanto por necessidades pessoais como profissionais. A agricultura familiar está evoluindo e é importante contar com a tecnologia”, disse o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes.