Governo do Estado amplia rede credenciada do Sassepe

Para reforçar o atendimento de urgência clínica do sistema Sassepe, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração, através do Instituto de Recursos Humanos (IRH), ampliou para rede credenciada voltada para os servidores públicos, mais alguns serviços. Isto porque o Hospital dos Servidores do Estado (HSE) está atendendo, provisória e exclusivamente, os casos suspeitos ou confirmados da COVID-19. Esta ação irá vigorar até o fim da situação de emergência ocasionada pela pandemia do novo coronavírus.

Além dos hospitais Nossa Senhora Aparecida, em Paulista, e De Ávila, no Recife, foram incluídas, as seguintes unidades de saúde da rede credenciada do Sassepe: Hospital de Boa Viagem (Cemub), Hospital de Fraturas localizado no bairro da Boa Vista, no Recife e o Hospital São Salvador, em Olinda. No caso das urgências em Oftalmologia e Otorrinolaringologia, os atendimentos serão realizados no Instituto de Olhos do Recife (IOR), no Hospital Santa Luzia, e na Clínica UNO respectivamente, todos localizados no Recife. Já os atendimentos de emergência na parte de Obstetrícia, por exemplo, serão direcionados para o Hospital Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.

Já o Hospital Esperança, em Olinda, dispõe de atendimento para Pediatria 24h. Os casos de Psiquiatria serão atendidos pelo Instituto de Apoio a Ressocialização em Saúde Mental, em Olinda. O detalhamento dos locais de atendimento de emergência constam na lista rede credenciada do Sassepe (ver quadro anexo).

A secretária de Administração, Marília Lins, explica que desde o início da quarentena por conta do novo coronavírus, o Governo do Estado não vem medindo esforços para ampliar o número de profissionais, de espaços físicos e insumos no combate ao novo coronavírus.

“As medidas vão se somando para que possamos garantir uma maior segurança, proteção e conforto, tanto para a população pernambucana quanto para os profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. Esta ampliação da rede credenciada vai otimizar os atendimentos de urgência dando maior efetividade aos profissionais que estão tratando exclusivamente de pacientes com a Covid-19 no HSE”, ressaltou a titular da pasta.

De acordo com o diretor presidente do IRH, Ruy Bezerra, “a ampliação da rede credenciada do Sassepe, com o apoio do Governo do Estado, é um esforço para garantir o atendimento de urgência aos servidores públicos estaduais e seus dependentes. Essa medida traz outras opções ao beneficiário, permitindo que ele procure o atendimento mais próximo da sua residência”, pontuou Bezerra.