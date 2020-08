Governo do Estado lança o Projeto Casa Virtual que disponibiliza atividades gratuitas para Juventude

va de atividades das Casas das Juventudes uma nova alternativa. Em Pernambuco, antes do início da pandemia, 60 municípios realizavam atividades através das Casas. “Agora a iniciativa será ofertada para todos os municípios de Pernambuco, incluindo o Arquipélago de Fernando de Noronha, através da Rede de Gestores de Juventude, da rede da Assistência Social e da AMUPE. A Casa das Juventudes que já beneficiou mais de 500 mil jovens em Pernambuco, mudou a vida de muitos desse jovens. Nesse mesmo sentido, devido ao momento de pandemia, a Casa Virtual se torna essencial para as juventudes. Teremos atividades diversas que, sem dúvida, farão a diferença na vida de muitos jovens. Por isso, sim, o projeto Casa Virtual é de grande responsabilidade na vida dos jovens”, afirma o secretário executivo, Eduardo Vasconcelos.

O projeto Casa Virtual será desenvolvido por meio da Secretaria Executiva de Criança e Juventude, em parceria com as demais Secretarias do Estado, com um grupo de Gestores Municipais, o Conselho Estadual de Políticas de Juventude e instituições privadas, tendo como base o Programa Casa das Juventudes.