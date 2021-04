Governo estabelece novos horários de funcionamento para atividades comerciais

A partir desta segunda-feira (26), novas regras do Plano de Convivência com a Covid-19 entram em funcionamento em Pernambuco. O comércio dos bairros terá mais flexibilidade de horários, desde que cumprido o limite de dez horas contínuas durante a semana, e de oito horas contínuas nos fins de semana.

As lojas desse perfil poderão abrir a partir das 8h, de segunda à sexta. Quem optar por esse horário precisará encerrar as atividades às 18h. Quem optar por abrir às 9h fechará às 19h. Já quem abrir às 10h terá que fechar às 20h. Nos fins de semana, o funcionamento poderá ocorrer até as 18h, mas só poderão funcionar até esse horário as lojas que abrirem às 10h. Portanto, quem abrir às 9h continuará encerrando a atividade às 17h, cumprindo o limite de oito horas de operação contínua.

A mudança de fim de semana também vale para escritórios corporativos, bares e restaurantes, que poderão escolher funcionar das 9h às 17h ou das 10h às 18h. Já para as academias, inclusive nas unidades localizadas dentro dos clubes sociais e esportivos, o funcionamento ganha uma hora no fim de semana e será estendido até às 18h, mantendo a abertura a partir das 5h. A medida também vale para igrejas.