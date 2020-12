Gre Mata Norte realiza aulões do Projeto Conectados

A Gerência Regional de Educação (GRE) Mata Norte, realizou dois aulões on-line do projeto “Conectados” voltados para os estudantes do 9° e 3° anos, na última sexta- feira (11). As lives têm foco no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para as provas do Colégio de Aplicação. O projeto teve início em julho e seguirá até próximo ao Enem.

“Consideramos esse projeto uma oportunidade ótima para os estudantes dos 3° anos terem acesso a conteúdos que se apresentam na avaliação do Enem e para uma melhor preparação dos estudantes do 9° ano. Tem sido um momento de interação e aquisição de habilidades prioritárias para um bom resultado dos nossos estudantes no Enem, elevando as chances de ingressarem na universidade em 2021”, pontua a gestora da GRE, Edivânia Arcanjo.

As lives são transmitidas no canal da gerência no YouTube. O aulão do 9° ano foi com os professores Afonso Tavares, de Língua Portuguesa, e Aline Costa, de Matemática. A aula para os estudantes do 3° ano com o professor de Química Manoel Santana e com a professora de LIteratura Sindea Botelho. Os aulões têm parceria com o cursinho Melhores do Mundo, Uninassau e professores das escolas da Mata Norte.