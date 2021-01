Hemope abre seleção simplificada para contratação temporária de 142 profissionais

O Governo de Pernambuco segue investindo no incremento de pessoal para melhoria da assistência na emergência em saúde pública provocada pela pandemia do novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anuncia, em portaria conjunta com a pasta de Administração, a abertura de processo de seleção simplificada para contratação temporária de 142 profissionais, de níveis fundamental, médio e superior, para atuação na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) em diversos municípios do Estado. As inscrições começam na próxima segunda-feira (25.01) e o resultado final será divulgado no dia 10 de fevereiro. O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, que consistirá em análise curricular. O edital foi publicado na nesta quinta-feira (21/01) no Diário Oficial do Estado (DOE) e também está disponível no https://ead.saude.pe.gov.br/.

Os profissionais irão atuar nas unidades do Hemope nos municípios do Recife (108), Caruaru (16), Garanhuns (6), Petrolina (2), Serra Talhada (4), Salgueiro (2), Ouricuri (2) e Arcoverde (2). A contratação temporária será por um período de até 6 meses, podendo ter seu período prorrogado, de acordo com situação de emergência em saúde pública, por até 2 anos.

As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas no endereço: https://ead.saude.pe.gov.br/. O resultado também será divulgado neste endereço, assim como , em edição do Diário Oficial. Diante do cenário de pandemia, não será permitida a participação de candidatos com mais de 60 anos de idade, gestantes, puérperas ou que se enquadrem nos grupos de risco para complicações da doença.

“Para o Hemope, a realização da seleção simplificada será muito importante para garantir o atendimento aos pacientes no hospital, aos doadores nos hemocentros, inclusive no interior no Estado, nesse momento de pandemia. Serão 142 vagas para várias categorias, como de médico, enfermeiros, técnicos, biomédicos, farmacêuticos e outros. Destaco, ainda, que ofertamos vagas para os nossos hemocentros nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri. Com isso, vamos proporcionar um incremento no atendimento dessas unidades e estimular o crescimento de doações de sangue em Pernambuco”, afirma a presidente da Fundação Hemope, Gessyanne Paulino.

As 142 vagas contemplarão os profissionais das seguintes formações: médico hematologista, intensivista, anatomopatologista, do trabalho e clínico; enfermeiro assistencial e uteísta; técnico em enfermagem e de enfermagem do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho; assistente social; biomédico/farmacêutico bioquímico; farmacêutico hospitalar; fisioterapeuta; nutricionista; psicólogo; técnicos em radiologia, em laboratório e de segurança do trabalho; auxiliar em farmácia e assistente social. Os aprovados irão atuar em regime de plantonista e diarista.