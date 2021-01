HEMOPE com situação crítica nos estoques de bolsa de sangue

É preocupante o estoque de sangue da Fundação Hemope. Desde a pandemia do COVID-19, o número de doações vem decaindo de forma expressiva a cada mês. Atualmente o estoque de bolsas de sangue do Hemope está crítico em todos os tipos sanguíneos, a queda do estoque de bolsas de sangue chega a ser de 40%.

Por essa razão significativa e solidária para com aqueles que estão precisando de sangue, a Instituição solicita o apoio dos seus doadores e da população em geral para superar essa fase doando sangue com a maior brevidade possível.

O agendamento não é obrigartório, mas se o doador preferir, pode realizar o agendamento pelos telefones: em Recife no 0800-081-1535. Para ligações interestaduais: (81) 3182-4630. Na sede de Caruaru, o agendamento é através do (81) 3719-9569.

A diretora de Hemoterapia, Anna Fausta, afirmou que, infelizmente, a situação de estoques de bolsas de sangue está crítica. “Por isso a nossa preocupação de atender devidamente os hospitais.”

Segundo a diretora, a esperança é que os doadores ajudem a repor esse estoque para o Hemope continuar cumprindo a missão de salvar vidas. “Nada fazemos sozinhos sem que todos estejam unidos e prontos para oferecer o seu sangue e a sua solidariedade em prol de todos aqueles que estão precisando”, lembrou Anna Fausta.

Como doar

Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 16 anos e 69 anos e 11 meses (59 anos e 11 meses para a primeira doação). Os menores de 18 anos precisam da presença do responsável legal (pai ou mãe), bem como levar xerox da identidade. É necessário ter mais de 50 kg, estar alimentado e em boas condições de saúde, além de apresentar um documento original, com foto. São exemplos: identidade, carteira de habilitação ou carteira de trabalho. Crachás não são aceitos. Também é necessário respeitar os intervalos entre as doações de sangue, que são de três meses para homens e quatro meses para mulheres.