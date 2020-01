Hemope lança campanha de doação de sangue para o carnaval de 2020

Com o mote “Folião, seja um doador de sangue, vista essa fantasia”, a Fundação Hemope está convocando a partir do dia 29 de janeiro, às 8h30, a população para reforçar o estoque estratégico de sangue durante o período carnavalesco. Para divulgar a ação, a instituição lançou uma campanha publicitária que reúne cartazes e folhetos. Estarão presentes, a participação solidária do cantor e compositor Getúlio Cavalcanti, o frevo do maestro Spok, a cantora Nena Queiroga e do bloco lírico carnavalesco “O Bonde”. O dia ainda contará com aparticipação da Orquestrada Polícia Militar e da troça carnavalesca da Pitombeira dos Quatro Cantos. A ideia é recepcionar os doadores ao ritmo do frevo e da alegria do carnaval pernambucano.

A expectativa é aumentar o número de doações em cerca de 20%, garantindo assim estoque de sangue seguro para atender a demanda transfusional das Unidades Hospitalares. “Contamos com a solidariedade do povo pernambucano, pois neste período o estado recebe muito turista e aumenta consideravelmente o quantitativo de foliões nas ruas, podendo ocorrer acidentes”, pontuou a diretora de hemoterapia do Hemope, Anna Fausta.

A campanha se estenderá por todo o mês de fevereiro e, para abrilhantá-la, o Hemope contará, no dia 11, com a presença dos super-heróis solidários, já no dia 15, da ação dos integrantes do Galo da Madrugada, e no dia 18, a presença tradicional do Rei e da Rainha do Carnaval do Recife, que irão cumprimentar os doadores, além de visitar os pacientes internados no Hospital do Hemope.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50kg. Para os menores de 18 anos, é necessário autorização e acompanhamento de um responsável durante a doação. No caso de maiores de 60 anos que queiram realizar a doação pela primeira vez, a iniciativa deve ser aprovada por um médico. Vale lembrar que o Hemocentro Recife estará funcionando todos os dias (de segunda a sábado), de 7h15 as 18h30, inclusive, nos feriados do período do Momo.