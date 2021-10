Higiene bucal infantil: rotina prazerosa para quem só pensa em diversão

Hábitos conquistados na infância costumam ser prolongados por toda a vida. É por isso que uma dentição perfeita se cria desde os primeiros anos de vida: um adulto com dentes permanentes saudáveis provavelmente teve uma boa saúde bucal quando pequeno.

Uma das maneiras de estimular as crianças a incluírem a higiene dos dentes com prazer na rotina é por meio de produtos direcionados. A Angie by Angelus, marca voltada à saúde bucal infantil, desenvolve tecnologia para atender as novas necessidades. Um dos lançamentos é a Magic Brush, uma escova que aplica a dose necessária do gel para a escovação direto nas cerdas. Adequadas para cada faixa etária, o produto oferece independência para a criança, já que não precisa de um adulto para colocar a pasta na escova. Disponível em três cores, reduz o risco de fluorose, patologia que afeta os dentes em desenvolvimento pelo excesso de flúor contido no gel.

Outra novidade é a Magic Bubble, primeira espuma bucal anticárie com ação antisséptica para crianças. A composição não contém açúcar – é adoçado com xititol –, e possui TMP, ingrediente testado em faculdades odontológicas que remineraliza o esmalte dos dentes e potencializa o efeito do flúor. Com sabor de mix de frutas, agrada ao paladar sensível dos pequenos e rende até 130 aplicações.

Segundo o dentista Rodrigo Sakuma, diretor membro da Associação Brasileira do Cirurgião Dentista – seção Paraná, nenhum item, mesmo que direcionado para as crianças, será totalmente eficiente sem o exemplo familiar. “A união entre os dois fatores é decisiva no sucesso da rotina higiênica dos pequenos”, afirma.