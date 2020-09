História de Carpina em uma nova narrativa

O município de Carpina comemora, nesta sexta- feira (11), 92 anos anos de emancipação política.

Para narrar a história da cidade os jornalistas Josi Marinho, Paulo Ferreira e Sivaldo Venerando lançaram o livro Carpina, Terra do Leão do Norte.

A obra, de 298 páginas, narra mais de três séculos de história do município da Mata Norte pernambucana. Tudo começou em 1710/11, quando os refugiados da Guerra dos Mascates se abrigaram nas matas da Freguesia de Tracunhaém, território que, no século seguinte, passou a pertencer ao município de Nazaré da Mata e no século XX a Carpina.

O conteúdo contempla toda a evolução do povoado, vila e finalmente cidade. Foi um grupo de portugueses liderados por Martinho Francisco de Andrade Lima que deu início à exploração da mata e ali exerceu a profissão de tanoeiro (carpina). A partir daí o local passou a ser povoado por gente em busca de oportunidades e trabalhadores de engenho.

Já no final do século XIX e início do XX, muitas famílias decidiram morar na vila devido ao clima que ganhou fama por combater e até curar doenças cardiorrespiratórias.

Além das origens, o livro trata da economia, política, religiosidade, cultura, educação, turismo, esportes e comunicação. A pesquisa levou três anos e meio para ser concluída e teve como fonte jornais e revistas antigas, livros, trabalhos acadêmicos e depoimentos de antigos carpinenses.

