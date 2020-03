Homem com síndrome de Down é agredido em estabelecimento comercial em Carpina

Um homem de 52 anos com síndrome de Down foi agredido dentro de um estabelecimento comercial localizado no bairro de Santo Antônio, na cidade de Carpina. Parentes de Cássio Roberto registraram um boletim de ocorrência sobre o caso.

O caso ocorrido na quinta-feira (5), na Avenida Assis Chateaubriand, foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (9). Depois de ser agredido, o homem foi encaminhado para Unidade Mista Francisco de Assis Chauteaubriand para fazer um exame traumatológico.

Por meio das redes sociais, parentes e amigos demonstraram apoio à vítima e repudiaram as agressões.

Em seu perfil no Instagram, Kássia Guedes Barroso, irmã da vítima divulgou uma nota agradecendo o apoio recebido pela família e cobrou justiça. ” Quero agradecer a todos os amigos das redes sociais, Facebook, Instagram, whatsapp, twitter que junto com a minha família prestaram um ato de solidariedade ao meu irmão Kassio que foi agredido brutalmente ontem a tarde. Agradeço o apoio daqueles que tiveram coragem de se manifestar em rede social de forma indignada com tanta injustiça. Aqueles que não se calaram, que junto conosco não foram , não são e não serão covardes mediante injustiça “, pontuou.

O caso foi registrado na 45ª Delegacia de Carpina.

*Foto publicada pela irmã da vítima nas redes sociais.