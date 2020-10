Homem é preso em flagrante em Goiana após receber R$ 2 mil em notas falsas de R$ 100 pelos Correios

A Polícia investiga o envolvimento de um morador da cidade de Itambé como sendo o destinatário para o recebimento de 20 notas falsas de R$100.

As notas foram enviadas do Estado de São Paulo para um ajudante geral, de 30 anos de idade, que trabalhava em Goiana. Ele foi preso em flagrante após receber a encomenda via Correios.

De acordo com informações da Polícia Federal o homem foi identificado após policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar receberem uma denúncia de que haveria repasse de notas falsificadas nas imediações da Central de Distribuição dos Correios de Goiana. No local, os policiais identificaram o suspeito e prenderam em flagrante. As notas falsificadas tinham a mesma numeração de série.

Em depoimento, o suspeito explicou que não tinha conhecimento do conteúdo do pacote, pois havia fornecido o endereço para um conhecido dele que mora na cidade de Itambé e que seria recompensado. O homem contou ainda que há cerca de dois meses matinha essa amizade através de partidas de futebol que eles jogavam na cidade de Itambé.

A Polícia Federal informou que o homem não possuía antecedentes criminais, passou por audiência de custódia e foi liberado para responder ao processo em liberdade. Caso seja condenado, pode pegar penas que variam entre três e 12 anos de reclusão, além de multa.