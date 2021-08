Homem é preso em flagrante por ameaçar a própria mãe com arma de fogo dentro de casa

Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (8), por ameaçar a própria mãe com uma arma de fogo, dentro de casa, em Camaragibe, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Militar, as equipes tiveram que entrar na residência e fazer a imobilização.

Por meio de nota, a PM disse que o caso aconteceu na Rua Manoel de Barros Silva, na localidade de Vera Cruz. A equipe do 20º Batalhão foi acionada para a ocorrência de ameaça, enquadrada na Lei Maria da Penha.

A vítima, que não teve o nome divulgado, contou aos policiais que o filho estava praticando a ameaça com uma arma, que foi apreendida.

O autor do crime, que também não teve o nome divulgado, foi levado para a Delegacia de Camaragibe para ser autuado.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 24 anos, foi preso pelos crimes de porte ilegal de arma, ameaça por violência doméstica e injúria por violência familiar.

Maria da Penha

Frase com incentivo a denúncias de violência contra a mulher foi projetada em prédio no Centro do Recife, marcando o aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha — Foto: Governo de Pernambuco/Divulgação

A Lei Maria da penha completou 15 anos no sábado (7). Ela foi criada para reprimir os casos de violência contra a mulher.

Para marcar o aniversário da lei, a Polícia Civil realizou a Operação Zodíaco. Entre 26 de julho e 7 de agosto, foram cumpridos 20 mandados de prisão e de apreensão de homens envolvidos em crimes contra as mulheres.

A Secretaria Estadual da Mulher realizou ações educativas e fez projeções de frases na fachada de um prédio, no Recife, para chamar a tenção para a necessidade de reforçar as denúncias.

Dados

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), a violência contra a mulher teve queda de 6,44%, em junho de 2021, com 2.890 queixas. No mesmo período do ano passado, foram registrados 3.089 casos

No acumulado dos seis primeiros meses deste ano, houve aumento de 0,97%. A estatística saiu de 19.764 para 19.955, uma diferença de 191 casos, na comparação com o mesmo período de 2020.

Os crimes de estupro tiveram queda tanto no mês de junho como no acumulado do ano. Foi observada uma redução de 15,03%, com 164 crimes, no sexto mês de 2021, e 193, no mesmo período de 2020.

No semestre, foram 1.157 ocorrências. Isso representa uma redução de 4,62%, em relação ao semestre do ano passado, que teve 1.213 queixas.

Ao todo, os homicídios contra a mulher, com motivações diversas, aumentaram 14,3%: passaram de 112, em 2020, para 128, em 2021.

Neste período, o número de feminicídios, quando a mulher é morta por uma questão de gênero, passou de 34, em 2020, para 52, em 2021.

Homenagem

A farmacêutica Maria da Penha ficou paraplégica após ser vítima de um caso emblemático de violência doméstica, que deu nome à principal lei de combate à violência contra a mulher no país.

O ex-marido dela tentou matá-la duas vezes depois que ela, diante da agressividade do companheiro, pediu a separação.

Quando seu ex-marido tentou matá-la dentro de casa, em 1983, Maria da Penha acreditou na versão dele de que tudo não tinha passado de um assalto.

Ela passou quatro meses hospitalizada. Foi só quando voltou para casa, já em uma cadeira de rodas, e ficou em cárcere privado, que ela soube que o ex-marido é que tinha atirado nela.

*G1PE