Homem invade igreja católica e destrói imagens em Taquaritinga do Norte

A Igreja Católica de Santo Amaro, localizada no centro da cidade de Taquaritinga do Norte, é bastante conhecida dos pernambucanos. É para lá que todos os anos peregrinos fazem a “Caminhada de Santo Amaro”, saindo da igreja de Jaboatão dos Guararapes até à igreja localizada no Agreste Setentrional do estado.

Nesta quarta feira (10/05), a igreja foi invadida por um homem que aparentava problemas mentais. Ele é acusado de causar a destruição nas imagens sacras. A igreja encontra-se de portas fechadas. As imagens tem um significado histórico para a comunidade católica de Taquaritinga do Norte.

Fonte: Casinhasagreste

Foto: Reprodução