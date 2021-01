Homem morre após ser golpeado com faca por indivíduo com quem bebia em Vicência

Um homem, de 24 anos, morreu após ser atingido com um golpe de faca na madrugada do sábado (23), em Vicência , na Zona da Mata de Pernambuco, distante 84 quilômetros do Recife. Segundo a Polícia Civil, a vítima bebia com um homem, que o agrediu com a faca e fugiu em seguida.

O crime aconteceu em uma propriedade rural do município. Ainda não há informações do que teria levado à agressão, se foi uma discussão entre os dois homens ou outro motivo.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Civil. O corpo do homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, região central do Recife.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi aberto e que as investigações seguem “até a completa elucidação do crime”.