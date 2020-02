Homem morre em acidente um dia após mulher dele ser encontrada morta dentro de casa

Um homem morreu um dia após a mulher dele ser encontrada sem vida, dentro de casa, em João Alfredo, no Agreste do estado. Moacir Barbosa Ramos, de 43 anos, sofreu um acidente na PE-90, no município de Lagoa do Carro, na Zona da Mata, na tarde da quinta-feira (6), e morreu no local, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Jader Melquiades de Araújo, titular da Delegacia de João Alfredo, Moacir estava em uma moto e dirigia em alta velocidade, quando colidiu contra um ônibus da empresa Expresso 1002.

Uma das linhas investigadas pela polícia é de que o homem cometeu suicídio, mas o delegado afirmou que vai aguardar o resultado da perícia. “Consideramos a possibilidade de suicídio porque ele estava muito agoniado com a morte dela, disse [nas redes sociais] que não estava aguentando”, disse o delegado.

O nome da esposa não foi divulgado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, as buscas pelo corpo da mulher começaram após parentes tentarem, durante dois dias, sem sucesso, entrar em contato com ela.

Na quinta-feira (6), a polícia afirmou que investigava a possibilidade de Moacir ter matado a esposa e deixado o corpo na casa, mas não existiam indícios suficientes. “Até o fim da perícia, não podemos fechar o caso [da morte da mulher]. Na publicação, ele disse que ‘nunca fez nada'”, afirmou o delegado.

*G1PE