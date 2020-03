Homem perde controle da direção e capota carro roubado em frente de delegacia em Carpina

Um homem perdeu a direção do veículo, capotou o carro em frente à Delegacia de Carpina, na Zona da Mata, a 52 quilômetros do Recife, e fugiu na noite da quinta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, o motorista estava acompanhado por duas pessoas, que seriam uma mulher e uma criança, que também fugiram.

O caso aconteceu na Avenida Ernesto Pompilho, no bairro de Santo Antônio, por volta das 19h30. O carro envolvido no acidente teria sido roubado um dia antes, na capital pernambucana, segundo apuraram os policiais militares.

Testemunhas relataram aos policiais que o carro vinha em em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle do veículo. Nas imagens enviadas era possível ver o veículo com as rodas para cima e abandonado na via, que aparentava estar molhada.

A polícia entrou em contato com a dona do carro, identificada como Maria Auxiliadora. Segundo a corporação, ela informou que teria sido assaltada no Recife. O caso está sob investigação da Delegacia de Carpina.

*G1PE