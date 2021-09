Homenagem aos 112 anos da Usina Petribu

Por Paulo Ferreira

Em 29 de setembro de 1909 ( Dia do Arcanjo são Miguel e dos anjos São Rafael e Gabriel) foi fundada a Usina Petribu por João Cavalcanti de Albuquerque, posteriormente, João Cavalcanti de Petribu.

A usina foi desenvolvida a partir do Engenho Pitribu, fundado por Cristóvão Cavalcanti de Holanda ( outros autores o chamam de Cristóvão Cavalcanti de Albuquerque), filho de um herói pernambucano da guerra dos mascates. Cristóvão de Holanda foi grande perseguidor e responsável pela capitura do terrível cangaceiro Cabeleireira, em 1786.

Essa tradicional família pernambucana descende dos primeiros colonizadores que vieram a Pernambuco com Duarte Coelho. Antes, o território que hoje se situa a usina era habitado pelos índios tabajaras ( tradicional oral) que chamavam sua terra de Potyraybu ( fonte de flores d’água em tupi-guarani)

A Usina Petribu é uma das mais antigas do Brasil. É patrimônio histórico, imaterial e cultural do setor sucroalcooleiro de Pernambuco, do nordeste e com projeção nacional. Hoje, além de açúcar e álcool ( nesta pandemia foi vital no combate ao coronavirus o álcool Petribu) e energia elétrica.

A Petribu é reminiscência da época das sesmarias e dos tempos coloniais. É testemunha da civilização do açúcar, do ciclo áureo da cana de açúcar. A Petribu é orgulho de Pernambuco e do Brasil.

Salve seus Heróis Lourenço de Albuquerque, João Cavalcanti, João de Petribu, Paulo Pessoa, Josepha Cavalcanti, Helena de Petribu, Jorge de Petribu. Salve seus protetores espirituais São Miguel Arcanjo, Nossa senhora de Fátima, Sagrado coração de Jesus, são Diogo ( reza a lenda que a imagem desse santo, na capela de São Miguel, foi trazida à usina em uma enchente do rio Capibaribe). Dorme Petribu às bucólica e poeticamente às margens do rio Capibaribe

Que sejas para sempre, eternamente Petribu.

