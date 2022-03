 Homens invadem hospital, agridem pessoas e danificam equipamentos, em Carpina

Câmeras de segurança da Unidade Mista de Carpina, na Zona da Mata Norte do estado, registraram o momento em que um grupo de homens invadiu o local e agrediu pessoas. O caso ocorreu no domingo (20) e, na segunda-feira (21), a prefeitura divulgou as imagens e uma nota em que afirma que os agressores danificaram o patrimônio público.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e ameaça com arma de fogo. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem vestido de branco agride outro rapaz, que está de camisa preta. Atrás dele vêm outros homens, que seriam amigos do agressor.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram dois homens de 22 e 27 anos. Havia quatro agressores. “Uma das vítimas teria sido atendida na Unidade Mista local, quando os suspeitos teriam invadido o estabelecimento de saúde para prosseguir as agressões e um dos homens teria ameaçado portando arma de fogo”, disse a corporação.

As vítimas foram identificadas como Sevenildo Salvino do Nascimento e Ivan Gomes da Silva Júnior. A polícia não divulgou os nomes dos agressores.

A confusão teria começado durante uma festa de casamento em que as vítimas trabalharam. Segundo testemunhas, os acusados teriam agredido os homens depois que eles, que trabalham como bartenders, se recusaram a continuar servindo no evento após o horário estipulado em contrato.

Os acusados teriam dito palavras racistas e xingado os dois homens agredidos. No boletim de ocorrência,, as vítimas relataram que foram impedidas de deixar o local em que a festa ocorria. Os agressores teriam dito que elas deviam continuar servindo porque uma banda ainda estava tocando.

“As vítimas relatam ainda que os autores disseram que como as vítimas eram escuras, era obrigação delas continuar servindo os autores, que se declaravam de uma casta superior às vítimas”, diz o boletim.

O empreendedor Serveja Martins é irmão do bartender Sevenildo Nascimento, uma das vítimas. Segundo ele, os homens agredidos prestaram queixa na Delegacia de Carpina.

“A gente registrou B.O., para resolver pelos meios legais. Foi por causa de questões contratuais de um evento que eles estavam trabalhando. Ele saiu do espaço [da festa] em fuga e entrou dentro da unidade”, declarou.

Por meio de nota, a prefeitura de Carpina repudiou os atos de “violência, desrespeito e vandalismo de bens públicos”. Segundo a gestão, “os agressores adentraram a Unidade Mista de Carpina, agredindo pessoas, colocando em risco funcionários da saúde, pacientes e quebrando móveis da unidade”.

A prefeitura também se solidarizou com as vítimas e disse ter certeza de que “as medidas cabíveis serão tomadas”.