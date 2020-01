Homens são autuados por fazer próteses dentárias ilegalmente em Vitória de Santo Antão

Dois homens que produziam próteses dentárias foram autuados pela Polícia Civil por exercício ilegal da profissão, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. O fato ocorreu durante uma fiscalização do Conselho Regional de Odontologia (CRO-PE). Nesta quarta (15), a entidade interditou eticamente um consultório do Centro de Especialidades Odontológicas de Moreno, no Grande Recife.

A Polícia Civil informou que dois homens, de 36 e 46 anos, foram autuados por executar serviços de odontologia sem a devida capacidade técnica. Os estabelecimentos não possuíam inscrição no conselho regional nem alvará da Vigilância Sanitária.

Os dois foram levados à Delegacia de Vitória de Santo Antão e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O Conselho de Odontologia informou que os flagrantes foram feitos em dois laboratórios de prótese dental. Havia, no momento da fiscalização, pacientes à espera de atendimento em um dos locais. No outro, foi encontrada placa com divulgação de atendimento em domicílio.

Homens que atuavam em laboratórios de próteses dentárias foram autuados por exercício ilegal da profissão — Foto: CRO-PE/Divulgação

Um dos pacientes disse ao conselho ter realizado o tratamento de prótese com um dos homens suspeitos e que voltou ao local para fazer reparos. A entidade disse que um dos homens não tinha inscrição. O outro, um auxiliar de prótese dentária, exercia atividades além de sua permissão.

Os dois homens responderão a um processo criminal. O profissional inscrito no conselho também poderá sofrer punições administrativas. Os dois estabelecimentos foram interditados.

*G1PE