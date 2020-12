Homicídios voltam a cair em Pernambuco

O mês passado foi o novembro com menos Crimes Violentos Letais Intencionais desde 2013. A Zona da Mata foi a região que mais reduziu. Os estupros e a violência doméstica contra a mulher continuaram em declínio

Os casos de Crime Violento Letal Intencional (CVLI) em Pernambuco voltaram a cair em novembro de 2020, com a menor marca do mês nos últimos sete anos. As 293 vítimas desses 30 dias corresponderam a uma diferença de -2,3% em relação às 300 do penúltimo mês de 2019. Ao longo da série histórica do Pacto pela Vida (PPV), o ano mais recente em que as estatísticas de novembro estiveram em patamar mais baixo foi 2013 (com 271 mortes). Assim foram as estatísticas de homicídios registradas nos demais novembros desse período: 319 (2014), 357 (2015), 406 (2016), 456 (2017) e 300 (2018).

Entre as regiões, a Zona da Mata puxou a queda de novembro, com -23,29%, terminando o mês com registro de 56 vítimas de CVLI. Foram 17 a menos na comparação com o penúltimo mês de 2019. Sertão e Região Metropolitana igualmente verificaram redução, de 6,82% e 3,75%, respectivamente. Nos municípios sertanejos, os casos caíram de 44 para 41, enquanto nos da RMR passaram de 80 para 77. No Agreste, foram 75 vítimas, contra 71 no mesmo mês no ano passado (aumento de 5,63%). No Recife também aconteceram mais homicídios em novembro, com 44 casos (contra 32 em 2019).

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antonio de Pádua, salienta o compromisso de ampliar esforços para que a redução seja progressiva. “Desde que notamos o aumento dos homicídios, já na época do maior isolamento social da pandemia, adotamos estratégias de reversão do cenário de ascensão dos CVLIs, o que se verifica em todo o território nacional e, em especial, no Nordeste. Estamos intensificando o trabalho das forças-tarefas, como a FT Vidas, a recém-implantada FT Crime Organizado, FT Bancos e a FT Cargas. Temos conseguido resultados importantes, como as mais de 2.000 prisões de acusados de homicídio realizadas somente este ano. Seguiremos trabalhando sem descanso para manter essa tendência de queda nos números para o final deste ano e também em 2021, quando teremos investimentos importantes, como a reestruturação e ampliação de unidades, modernização de equipamentos e armamentos, além do início da formação de novos policiais e agentes públicos para a segurança de Pernambuco”, detalha. “Quero aproveitar o fim do ano para agradecer aos policiais, bombeiros e servidores da segurança pela doação e compromisso com os pernambucanos. Foi um ano de jornada dupla, entre sua atividade ordinária e as ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19, expondo a si e familiares, para prestar um serviço essencial à população. Profissionais adoeceram e faleceram nesse combate”, lembra.

CRIMES CONTRA A MULHER – Pernambuco chegou ao 11º mês deste ano com redução de registros de estupro tanto no mês como no acumulado do ano. Novembro registrou uma retração de 21,63% quando comparado ao mesmo período de 2019, saindo de 208 para 163 denúncias. A queda também é observada entre janeiro e novembro, com uma diminuição de 2.397 casos em 2019 para 2.088 casos em 2020, representando um recuo de 12,89% nos índices.

Os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher também seguem a tendência de queda no acumulado do ano, saindo de 38.847 em 2019 para 37.716 em 2020, o que representa uma diminuição de 2,91%. O mês de novembro registrou um aumento de 2,34% em relação a 2019 nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, saindo de 3.681 casos em 2019 para 3.767 em 2020.

LISTA DOS 89 MUNICÍPIOS SEM CVLI EM NOVEMBRO DE 2020 (INCLUI FERNANDO DE NORONHA)

Abreu e Lima, Afrânio, Água Preta, Águas Belas, Aliança, Angelim, Araripina, Barreiros, Belém de São Francisco, Betânia, Bodocó, Brejão, Brejinho, Buíque, Cabrobó, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Calumbi, Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Casinhas, Chã de Alegria, Cumaru, Exu, Fernando de Noronha, Ferreiros, Flores, Frei Miguelinho, Granito, Ibirajuba, Iguaraci, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itaíba, Itambé, Jaqueira, Jataúba, João Alfredo, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Macaparana, Maraial, Moreilândia, Orobó, Palmeirina, Parnamirim, Pedra, Petrolândia, Poção, Primavera, Quipapá, Quixaba, Riacho das Almas, Sairé, Salgadinho, Saloá, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria do Cambucá, Santa Terezinha, São Benedito do Sul, São Joaquim do Monte, São José do Belmonte, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Sirinhaém, Solidão, Tacaimbó, Tacaratu, Tamandaré, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Terra Nova, Tracunhaém, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa, Verdejante, Vertente do Lério e Vertentes.