Hospital de campanha de Limoeiro é inaugurado

O hospital de campanha de Limoeiro foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (11/05). A unidade é a quarta a ser montada com fins específicos para o tratamento a pacientes com a Covid-19 no Agreste Setentrional de Pernambuco.

De acordo com a secretária de Saúde do município, Karla Torres, o hospital é composto por 18 leitos e uma sala vermelha destinada a pacientes que precisem de cuidados mais intensivos. A sala especial possui respirador, ventilador mecânico, monitor cardíaco, eletrocardiograma e oxigenação.

A unidade de saúde conta ainda com sala específica para casos de óbito com saída própria pela lateral para evitar risco de contaminação. Há também sala de raio-X, enfermarias com leitos equipados com oxigênio, uma sala para os equipamentos de proteção e outra para medicamentos.

A equipe de profissionais foi devidamente capacitada e é composta por médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta respiratória (intensivista), técnico de radiologia, nutricionista, psicóloga, farmacêutico e fonoaudióloga, para os casos de necessidade de entubação. “Os pacientes darão entrada nas unidades de saúde, onde realizarão a triagem, e o médico da UBS vai entrar em contato com o médico plantonista do hospital de campanha para que ele veja se há necessidade de internamento”, explicou Karla Torres.

Pacientes de baixa e média complexidade podem ser atendidos no hospital de campanha de Limoeiro para desafogar os hospitais da capital.

Presente à inauguração, o prefeito de Limoeiro, João Luís Ferreira Filho (Joãozinho-PSB), se disse satisfeito por ter angariado recursos para montar a unidade de saúde, mas triste em constatar que o motivo não é dos melhores. “Estamos fazendo de tudo para que a população não seja contaminada: barreiras sanitárias, entrega de máscaras, organização das filas bancárias, higienização das ruas, compra de equipamentos necessários para o combate ao coronavírus. Mas é preciso que você também faça sua parte ficando em casa”, finalizou.

Foto: Eduarda Santana